80 éves kort megélni már önmagában szép dolog, hát még olyan fittnek lenni, mint az esztergomi Chuck Norris. Sokan hálát adnának ennyi idősen egy egészséges csípőért, térdért, derékért. Józsi bácsi messze átlag feletti kondival rendelkezik, amolyan fiatalokat megszégyenítővel. Ezt bizonyítja az esztergomi Zrínyi Miklós Kick-Box Akadémia videója is.

Ennyi idős korban sokaknak már a séta is csak bottal megy, de Józsi bácsi még 80 évesen is olyat rúg, hogy abba a bokszzsák is beleremeg. A videóhoz több hozzászólás is érkezett. Volt, aki megjegyezte: