Szerencsen rendezték a junior súlyemelő Országos Bajnokságot, ahol négy TSC versenyző négy érmet szerzett. Fekécs Szilárd az egész mezőnyből kiemelkedett, aki aki 305 kilogrammos teljesítménnyel új országos csúcsot állított.

A TSC súlyemelői

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Az óirási teljesítményről Likerecz Attila, a Tatabányai Sport Club súlyemelőinek vezetőedzője is nyilatkozott:

– Egy arannyal és három ezüsttel térhettünk haza Szerencsről. A nagy meleg hátráltatta a versenyzőket, ugyanis sajnos nem volt megoldva a csarnok hűtése. Fekécs Szilárd nem csak óriási országos csúccsal nyerte a versenyt, de az egész mezőny legjobbja is lett. Stavarsz Ádám sajnos egy kilóval maradt le az aranyról, de így is egyéni csúcsot szakított. Az abszolút versenyben pedig a legjobb harmadik versenyző lett. Vizvári Lea és Torma Máté is hozta a várt eredményt – olvasható a Facebookon.