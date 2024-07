Megvan a hivatalos kerete a párizsi olimpiai játékokra a magyar férfi kézilabda-válogatottnak. A bejelentést a szövetség hivatalos Facebook oldalán tették meg, ahol Chema Rodríguez egy videóban tudatta a közönséggel, hogy kik lesznek részesei az ötkarikás csapatnak. Jelenleg két aktív MOL Tatabánya KC játékos is bekerült, hiszen a kiváló kapust, Bartucz Lászlót és a jobbszélső Pedro Rodríguez Álvarezt is kiválasztották (tartalékként). A csapatba Ancsin Gábor is bekerült, aki 2019-től 2024-ig erősítette a Kék Tigriseket, július elsejétől azonban már az FTC kötelékébe tartozik.

Bartucz László, a MOL Tatabánya kapusa lesz a válogatott hálóőre is az olimpiai meccseken is

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Nem volt könnyű az olimpiai döntés

Chema Rodríguez kiemelte, hogy nem volt egyszerű dolog a keretszűkítés, hiszen olyan játékosokról kellett dönteniük, akik ott voltak az idei Európa-bajnokságon.

– Amikor egy kis időre el kell búcsúznod a családod néhány tagjától, az nagyon nehéz pillanat. Minden játékos rendkívül profi módon készül, nagyon köszönöm a munkát annak a három kerettagnak, aki nem jön velünk az olimpiára. Megértették, elfogadták a döntést, emiatt talán még a szokásosnál is büszkébb vagyok a csapatomra. Meg kellett most jelölnünk 14 játékost és 3 tartalékot is – fogalmazott a videóban.