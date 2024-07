Vészesen közeleg a párizsi olimpia. A magyar klasszis, Kovács Péter szerint nemzetünk férfiválogatottja nyerhet az ötkarikás játékokon, árulta el a ripost.hu-nak. így a Kék Tigriseket képviselő Bartucz László, Pedro Rodríguez és a 2019-2024-ig Tatabányán játszó Ancsin Gábor is aranyérmet szerezhetne.

Bartucz László, a magyar válogatott kapusa

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Péter 1976-ban, 1980-ban és 1988-ban, ahol a negyedik helyen végzett a csapattal.

– A „B” csoportban a mieink a dán, norvég, francia, egyiptomi és argentin válogatottal küzd.A magyar válogatott nagyon erős, ám a gond az, hogy a többiek is azok, mivel egy olimpia mindig mindenkit különleges módon motivál, nincs tehát pokolian erős, illetve kifejezetten gyenge ellenfél – fogalmazta a magyar sportlegenda.

Hazánk ellenfelei

Országunk csoportriválisairól elmondta, hogy a dánok olyan dinamikus játékra, amivel a házigazda franciákat is megszorongathatják majd. Utóbbiak, akik a hazai pálya előnyét élvezhetik, akár olyan napot is zárhatnak, amikor hibáznak, ezt pedig nemzetünk játékosai ki is használhatják.

– Norvégia verhető, tudniillik az ő kispadjuk nem olyan hosszú, amilyen a dánoké. Egyiptom az utóbbi évtizedben óriásit fejlődött, és ráadásul a Szeged korábbi mestere, a spanyol Juan Carlos Pastor dolgozik náluk szövetségi kapitányként, ő pedig aztán a mieinkről mindent tud. Ahhoz, hogy a legutóbbi, a 2012-es londoni olimpiai 4. helyezésünk megismételhető legyen, minimum egy hangos bravúr elvárt, így a keresztbejátszás során éremért léphetnek pályára Bánhidi Bencéék – hangsúlyozta Kovács Péter.

Argentínát a sötét lónak tartja a kézilabda-klasszis.