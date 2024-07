Vasárnap a középtávon tesztelték tudásukat az Old Lake Man versenyén, mely egyben az Amatőr Magyar Kupa versenyszámát is jelentette. Az 1,9 kilométer úszás, 90 kilométer kemény kerékpározás és 21 kilométer futás kegyetlennek tűnhet, a versenyzők azonban nagyon szépen helytálltak, csakúgy, ahogy a szombati rövidtávon is.

Kemény versenyen vannak túl az indulók Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra