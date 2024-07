A Nyergesújfalu SE egy rövid interjút készített Bokán Bencével, aki ikertestvérével, Barnabással irányítja az U11-es csapat szakmai munkáját, a következő szezontól kezdődően.

Bokán Bence testvérével, Bokán Barnabással fogja irányítani az U11-es nyergesi együttest.

Forrás: Nyergesújfalu SE/Facebook

Bence már gyerekként is imádta a sportot, legfőképpen a labdarúgást. Elárulta, hogy a családjában nem idegen a futball, több generációig visszavezetve is látható, hogy többen is focisták voltak.

Miért lett edző?

Az egyik oka, hogy kipróbálta magát edzőként az pont ez: a szenvedélye a sportág iránt. Elmondása alapján kisebb korában rengeteget tanult mestereitől, most ő szeretnél továbbadni tudását és tapasztalatát a jövő nemzedékének. Kiemelte, hogy fiatal kora előny lehet egy ilyen fiatal csapat vezetésénél, hiszen így könnyen együtt tudnak majd dolgozni a játékosokkal.

A tervei

Bokán Bence testvérével olyan játékosokat szeretne nevelni, akia technikai- és a fizikai felkészültség mellett mentálisan is erősek.

– Fontos számomra, hogy a csapattagok sportszerűek legyenek, tiszteljék egymást és az ellenfeleiket, és mindig a legjobbat hozzák ki magukból. Szeretném, ha a játékosaim megtanulnák, hogy a kemény munka, a kitartás és a csapatszellem mennyire fontos a siker eléréséhez, és hogy a sportban szerzett tapasztalatokat az élet más területein is tudják hasznosítani – folytatta mondatait, olvasható a Facebookon.