– Fantasztikus csapat. Elsősorban azért, mert nagyszerű emberekből áll. Jó gondolkodású fiatalok, akiktől én is tanulok folyamatosan. Sokszor meglepődöm, hogy ilyen fiatalon, ennyire éretten, előrelátóan gondolkodnak, terveznek, és élik az életüket. Persze tehetségesek a labdarúgáshoz is. Nagyon fontos, hogy jól érzik magukat egymás társaságában, és ezért örömmel jönnek edzésekre, és küzdenek egymásért a mérkőzéseken – mesélte.

Edző és csapat: ilyen az, ha jó a kémia

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Nem szeretne veszíteni a Nyergesújfaluval

Arra, hogy milyen tervekkel vág neki az új idénynek, így felelt:

– Aki ismer, az tudja, hogy nem tudok veszíteni. Feleségemtől meg is kaptam sokszor, hogy még a gyerekek ellen is véresen komolyan veszek akár egy kártyajátékot is. Úgyhogy az én célom mindig minden mérkőzést megnyerni – hangsúlyozta a vezetőedző. A végén azt is elárulta, hogy ha a világ bármely csapatát edzhetné, a magyar válogatottat választaná.