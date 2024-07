Új korszak veszi kezdetét az esztergomi sportéletben, azon belül a női kézilabdában. Az Esztergomi Vitézek az előző idényben, az utolsó előtti fordulóban egy végső másodperces találattal nyert Orosházán. A győzelem ezüstérmet, egyben feljutást ért az NB I.-be. A várost nagyban megérintette ez az eredmény, a feljutás mellett azonban még van egy dolog, ami miatt egy új fázis indul az együttes életében: újabb névvel folytatják, mely nem más lesz, mint az Esztergomi Kézilabda Club.

Az együttes új címere és neve

Forrás: Esztergom Handball/Facebook

A névváltás mellett új Facebook oldalt is beregisztráltak, mely ezen a linken található. Fontos kiemelni, hogy az „Esztergomi Vitézek” név nem fog teljesen eltűnni. Az oldalukon hivatalosan is bejelentették, hogy az utánpótlás és a megyei kézilabda továbbra is az előző elnevezést fogja hordozni, a hagyományok tehát nem vesznek el. Az NB I.-es híreket azonban az új profilon lehet követni