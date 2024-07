Július 26-án egy igen rangos nemzetközi ugróversenyt rendez a TSC atlétikai szakosztálya. Az esemény 14:30-kor veszi kezdetét a Grosics Gyula Stadionban és az egész délutánt betölti. A rendezvény a női hármasugrással indul, majd 16 órakor férfi, illetve 18 órakor a női távolugró mezőny méretteti meg magát.

A TSC-től Rózsahegyi Bori is teszteli tudását

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

— A korábbi években már sikeresen próbálkoztunk távolba ugró versenyek rendezésével, ezért az atléták körében egyre népszerűbb lett ez a kezdeményezés. A versenyzők önmaguktól is szívesen érkeznek hozzánk, de idén Dömötör Balázs még rá is tett egy lapáttal. Mivel "Döme" és tanítványa, Lesti Dia a közelmúltban számos nemzetközi versenyen járt, Balázs több menedzsert, edzőt és versenyzőt is meggyőzött a részvétel fontosságáról. Így büszkén mondhatjuk el, hogy pénteken a szerb, görög és magyar ugrók között itt lesz a tízszeres szerb bajnok, fedettpályás vb-hatodik helyezett Milica Gardasevic, aki a londoni Gyémánt Liga versenyről közvetlenül hozzánk utazik. De a teljes magyar hölgy élmezőny is elindul, a versenyzők között Lesti Diával, Rózsahegyi Borival és Molnár Viktóriával, azaz a TSC Geotech versenyzőivel együtt. A férfi mezőnyben görög, szerb és szlovák ugrók mellett hazai pályán láthatjuk ismét Gerics Rolandot, a TSC Geotech versenyzőjét. A lányoknál hét, a fiúknál nyolc méter közeli ugrások várhatóak, amelyek kiemelkedőek a nemzetközi mezőnyökben is — fogalmazta Szöllősi Miklós, a verseny szervezőinek koordinátora.