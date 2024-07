A hétvégén rendezik a tatai Old Lake Man triatlonversenyt, július 13-án és 14-én mérettetik meg magukat a sportolók a nagy kihívást jelentő eseményen. Egy nagyon összetett ágazatról van szó, mely az ember minden tudását teszteli, legyen szó fizikai, vagy mentális felkészültségről. Kónya Ádám is ezt a sportágat tartotta a legnehezebbnek, szintén a felsorolt okokból kifolyólag. Tavaly szeptemberben taglózott le mindenkit a szeretett tatabányai személyi edző halálhíre. A versenyszervezők most egy, az elhunyt emlékét őrző nemes kezdeményezésről számoltak be közösségi oldalukon.

Kónya Ádám

Forrás: dinamicstudio.hu

Nagy szerelme volt az atlétika

A példaértékű személyi edzőről mindenki pozitív véleménnyel volt: vendégei, edzőtársai egyaránt egy jó kedélyű, barátságos sportembernek ismerték. 35 évéből 29-et aktívan töltött a sporttal, edzőként is nagyon fontosnak tartotta, hogy akivel találkozik, azzal megszerettesse a sportolást. A pályafutását a Tatabányai Sport Club atlétájaként kezdte, valódi szerelem volt számára az ágazat.

Az igazi sportember

Mi sem bizonyította jobban rátermettségét, mint hogy több sportágban is eredményesen szerepelt, melyet az általa megszerzett sok érem és kupa teljes mértékben alátámaszt. Tehetségét amatőr motorversenyzőként, gyorsasági autóversenyzőként és testépítőként is kamatoztatta. Csodálta a triatlont is, karrierjének fénypontját 2016. június 19-én érte el, amikor sikeresen teljesítette az Iron távot, ebből adódóan büszkén viselte az Ironman-Vasember címet. Az ő szavait idézve, ez az esemény volt az, ahol „a lelkes ifjú, férfivá érett”.

Soha ne add fel!

Ez a jelmondat volt tekinthető a hitvallásának, amellyel az Old Lake Man Triatlon szervezői méltó emléket állítanak Kónya Ádám tiszteletére. Ezen kupát és az ezzel együtt járó pénzdíjat szülei ajánlják fel annak a versenyzőnek, aki abszolút 35. helyen érkezik be az esemény olimpiai távjában. Barátai, sporttársai természetesen azonnal elvállalták az emlékavató felállítását a versenyen, akik szintén elindulnak a nagy kihívás alatt. Az Old Lake Man Ádiért elnevezésű váltó rajtszáma 1988, Ádám születési évszáma lett.