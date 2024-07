Négy focistát szerződtetett a Tatai AC. A Megye I.-es bajnokságot ezüstéremmel záró csapat tovább bővíti együttesét a tehetségekkel. Hadobás Zétény karrierjének nagy részét Tatabányán töltötte, a következő évadtól kezdődően azonban a Tatát erősíti.

Hadobás Zétény (balra) a Tatabányától igazolt a Tatához

Forrás: TAC Labdarúgó Szakosztály/Facebook

Marticsek Gergő a Zsámbék klubjától érkezik. Tavaly 36 meccsből 35-öt kezdőként játszott, és négyszer a kapuba is betalált.

Korcsos Christopher és Simonka Dávid a Koppánymonostor csapatát erősítették a legutóbbi szezonban. Előbbi 16 góllal fejezte be a 2023/2024-es időszakot, mindemellett sárgalapot is csak egyszer kapott a bírótól, mely azt jelenti, hogy a hatékony teljesítmény mellett a sportszerűség is erősen működött a részéről. Simonka Dáviddal újabb dinamikát vihetnek az együttes életébe.