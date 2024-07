Muhari Eszter szombaton már pástra lép az olimpián. A tatabányai színekben versenyző fiatal párbajtőröző a budapesti nyílt edzésükön nyilatkozott nekünk, ahol elárulta, milyen eredménnyel lenne elégedett, hogy érzi magát Tatabányán és mi a kedvenc elfoglaltsága a vívás mellett.

Muhari Eszter számára hihetetlen, hogy az előkelő kilencedik helyen áll a világranglistán

– Az olimpiai felkészülés miatt felfüggesztetted az egyetemi tanulmányaid az Egyesült Államokban. Tervezed folytatni az iskolát? Milyen szakra jársz?

– Másfél évet elvégeztem már az egyetemen, ahol négyéves az alapképzés. Szeptemberben szeretnék visszatérni az iskolába, ahol gazdasági szakon tanulok.

– Említetted egy interjúban, hogy szereted az idegen nyelveket. Hány nyelven beszélsz?

– Valóban nagy fanatikus vagyok. Az idegen nyelvekkel kapcsolok ki, ez a szenvedélyem, a mindenem, nagyon élvezem, amikor ezzel foglalkozhatok. A víváson túl nagyon szívesen dolgoznék olyan szakmában, ahol szükség van az idegen nyelvekre, de a gazdasági elemzés is érdekel. Most tanulom az ötödik nyelvet, de nálam ez úgy működik, hogy egy nyelvben el kell jutnom a maximumig ahhoz, hogy a következőt elkezdhessem. Nem csak próbálok beszélni, papírt is szereztem az előző nyelvekből is. Szeretek külföldiekkel beszélni, és a nyelvük által jobban megismerni a kultúrájukat.

– Franciául is beszélsz? Erre Párizsban szükséged lehet...

– Igen, ezt a nyelvet épp tavalyelőtt kezdtem el tanulni az egyetemen és nagyon élvezem!

– Pár éve váltottál klubot, hogy érzed magad Tatabányán?

– Nagyon jól érzem magam, óriási változás volt számomra és a környezetemben élők számára is. Lelkileg is nagyon jót tett, úgy érzem, hogy itt profibbként tekintenek rám, ezáltal én is másképp tudok hozzáállni a felkészüléshez, a versenyekhez.

– Gyakran készültök a versenyekre a tatai edzőtáborban. Milyen emlékeid vannak innen?

– Valóban nagyon sokat készültük ott most is. Két vagy három hetet töltöttünk ott az olimpiára edzve, illetve januárban és márciusban is voltunk ott többször. Nagyon szeretek Tatán edzőtáborozni, mert ott minden olyan egyszerű, semmi nincs eltúlozva. Ott mindig úgy érzem, hogy kikapcsolhatok, csak a vívásra és az edzésre koncentrálhatok.