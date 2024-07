Muhari Eszter az olimpiára utazása előtt interjút is adott nekünk, ahol arról is beszélt, az élmezőnyben kis különbségek vannak a vívók között, és a legeredményesebb és tapasztaltabb vívókkal is fel szeretné venni a harcot.

Plásztán Attila bízik benne, hogy Muhari Eszter eléri a célját

– Eszti ebben az évben sokat lépett előre, bekerült a világranglista elitjébe – mondta. – Ebben a szezonban már három egyéni világbajnokot is legyőzött a világkupák és a Grand Prix versenyek során. Technikai tudása és felkészültsége alapján az éremre is odaérhet, de ne feledjük, 22 éves, ez élete első olimpiája, ami nem könnyű lelkileg. Ő azonban céltudatos, jól kezeli ezeket a helyzeteket, bízunk benne, hogy sikeres olimpiája lesz és eléri az általa megálmodott célt!