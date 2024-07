Nemzetközi viadal 1 órája

A paralimpikon Mocsári Bence is rajthoz áll a tatai triatlonos hétvégén

Az elmúlt hét év sikerei után idén is megrendezik Tatán az Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokság és Középtávú Amatőr Magyar Kupa viadalt. A nagyszabású versenyen a leendő párizsi paralimpikon, Mocsári Bence is rajthoz áll.

Mocsári Bence paralimpikon, Nagy Alpár, a World Triathlon képviselője, Michl József polgármester és Róth Balázs versenyigazgató a sajtótájékoztatón Forrás: 24 Óra Fotó: Z. M.

2024-ben nem csak az Országos Bajnokságnak ad otthont Tata, hanem egyedülálló módon Paratriatlon Világkupát rendeznek a triatlon hétvége nyitó napján, mellyel a Komárom-Esztergomi vármegyei rendezvény már nem csak országos, hanem nemzetközi szinten is bekerül a triatlon sport világába. Mocsári Bence magyar paralimpikon is itt hangol majd Párizsra. Mocsári Bence emeli a tatai triatlonverseny fényét

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra Mocsári Bence leendő paralimpikon is indul a tatai versenyen Az eseménye csütörtöki felvezető sajtótájékoztatóján beszédet mondott Michl József, Tata polgármestere, Róth Balázs a Footour SE elnöke (az Old Lake Man) versenyigazgatója), Nagy Alpár a World Triathlon képviselője. Meghívást kapott az újdonsült kvótás para-triatlonos Mocsári Bence, aki pályafutása során először versenyezhet paralimpián. Az esemény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere lesz. A szervezők kiemelték, hogy a tatai verseny hatalmas anyagi támogatást kap a tárcától, valamint a Magyar Honvédségtől. Róth Balázs kiemelte, hogy a viadal szombati napján a búvároktól kezdve egészen a diák önkéntesekig több mint 400 szervező dolgozik majd a versenyzők és a szurkolók érdekében az esemény zökkenőmentes lebonyolításáért. A viadalra mintegy 22 országból, a világ öt kontinenséről érkeznek triatlonisták. Különleges díj a kerekesszékes kategória győztesének A sajtótájékoztatón Szabó Helga felajánlotta 2016-ban elhunyt lánya, az egykori szájjal festő tatai képzőművész Szonja egy korábbi alkotását, egy szájjal festett, pici pontokból álló, filctollal készült rajzot, melyen tulipánok láthatók. A relikviát a kerekesszékes kategória első helyezettje viheti haza. Szonja volt annak idején a Humanitás SE Boccia Szakosztályának megálmodója, 2013-ban Megyei Prima Díjat kapott és posztumusz a vármegyei értéktárba is bekerült.

GALÉRIA: A tratlonosok fellegvára lesz Tata a hétvégén (Fotók: Z.M.) Fotók: Zetovics Márió

Az olimpikonok már Párizsra hangolnak A tatai versenyen elindul a tokiói paralimpiai kilencedik Lévay Petra, a közelgő párizsi olimpiára készülő sportolók azonban nem állnak rajthoz, hiszen Lehmann Csongor jelenleg magaslaton edz, Kuttor-Bragmayer Zsanett a hétvégi hamburgi vegyes váltó világbajnokságon versenyez, Bicsák Bence pedig Spanyolországban készül a nyári ötkarikás játékokra.

Útlezárás lesz a versenyek miatt Fontos tudni, hogy a Paratriatlon Világkupa és az Old Lake Man triatlonversenyek miatt több útszakaszt nem lehet majd használni július 13-án és 14-én Tatán és a környékén. Korábbi cikkünkben összegyűjöttük az útlezárásokat, időpontokat.

