A magyar férfikézilabda-válogatott magabiztos játékkal 41–27-re győzött Japán ellen a párizsi olimpiai finomhangolás utolsó fázisában a Németországban megvívott találkozón. Néhány nappal korábban Chema Rodriguez csapata négy gólos vereséget szenvedett (33–29) Németországtól a stuttgarti felkészülési-mérkőzésen.

Bartucz László a párizsi olimpián is oszlopos tagja lehet a magyar férfikézilabda-válogatottnak

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

30 percnyi játéklehetőséghez jutott Bartucz László Japán ellen

Az első félidőben a 2012-es londoni olimpián is pályára lépő Mikler Roland védte a magyar kaput, a második játékrészben a márciusi tatabányai olimpiai selejtezőtornán parádézó Bartucz László vette át a szegedi legenda helyét, aki kilenc alkalommal védte is a japánok lövéseit. Magyar részről ezúttal Rosta Miklós parádézott, aki tizenegy lövési kísérletéből kilencet is gólra váltott.

A magyar férfikézilabda-válogatott szombaton kezdi meg szereplését a francia fővárosban

Chema Rodriguez együttese szombat délelőtt 11 órától a csoportból való továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú mérkőzést játszik a háromszoros Afrika-bajnokság háromszoros címvédőjének számító Egyiptom ellen a párizsi nyári olimpián. Mindeközben a magyar női kézilabda-válogatott már hétfőn kiutazott Párizsba. Golovin Vlagyimir csapata csütörtök este a házigazda Franciaország ellen kezdi meg ötkarikás szereplését.