Az esélyek

A Bányász versenyzője szerint a tavalyi eredményei után már látható volt, hogy esély kínálkozik a paralimpiára történő kijutására, de azt is tudták, hogy nem lesz egy egyszerű feladat:

– A világbajnokságon korábban az első négy, most már csak az első két helyezett jelentett automatikus kvalifikációt. Emellett a pontszámítási rendszer is nagyon bonyolult. Eleinte senki nem tudta, mit kell elérni ahhoz, hogy kvótát kapjunk. Tavaly és idén is hajszállal csúsztunk le a kvótáról, de az idei két bronzérem, illetve.az 5. és 7. hely. sokat jelentett. A világranglista alapján - mivel nagyon jó helyeken álltam - reménykedtünk a kvóta megszerzésében –

Komoly célokkal várja a Bányász versenyzője a paralimpiát

Forrás: hparalimpia.hu

A sikerek megélése

Sikeres évet tudhat magáénak Petra, ezt hatalmas élményként és áttörésként éli meg. A japán 400 méteres bronzérmében az is benne volt, hogy felkészülése során már régóta dolgoztak azon, hogy bátrabban meg merje futni a táv elejét. Ez a távol-keleti országban már az előfutamon is sikerült, egyéni csúcs döntése mellett.

Itt hinned kell magadban, hogy végig fogod bírni. A döntőbe is úgy mentem, hogy sikerülni fog, és sikerült is.

Ezzel a mentalitással versenyzett kint a női sportoló.

Ezt várja a paralimpiától

– Magamtól azt várom, hogy a legjobbamat nyújtsam, egyéni csúcsokat szeretnék elérni, és majd meglátjuk, ezek mire lesznek elegendőek – ezekkel a szavakkal fejezte be a beszélgetést a fiatal fenomén.