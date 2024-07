A tehetséges birkózó, Lévai Zoltán nem bánja, hogy itthon, tévében nézi majd az olimpiai megnyitót. A 77 kilogrammos kötöttfogásúak mezőnyében induló birkózó a párizsi játékok kezdetekor még itthon lesz.

Lévai Zoltán

Forrás: AFP

– Még jónak is tartom, hogy az olimpiai kavalkádból főleg a verseny előtt keveset kapok. Mindenki mondja, aki megtapasztalta, hogy a játékoknak van egy speciális hangulata, amelyre külön készülni kell – fogalmazta a tehetséges birkózó, aki elárulta, hogy a felkészülésében egy komoly pluszt jelent az, hogy a szintén 77 kilogrammosoknál versenyző testvére, Lévai Levente a közelmúltban Újvidéken nyert aranyérmet az U20-as korosztályban.

– Követtem azt az Eb-t, és örömmel láttam, hogy a testvérem bizonyos elemeket be tudott építeni a birkózásába, amit adott esetben tőlem lesett el. Sokat edzünk együtt, és mikor hazajött, édesapámmal kiértékeltük a kontinensbajnokságot, megállapítottuk, hogy ez az erős családi műhely eredményes. Biztos vagyok abban, hogy az én versenyzésemre is nagy hatással van Levi technikai repertoárja. A világversenyen elért győzelme pedig erőt adhat nekem is az olimpiára – mondta Lévai Zoltán.