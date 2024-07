Mit tehet a sportújságíró, ha a nyár beköszöntével véget érnek a csapatsportágak bajnokságai? Természetesen visszanézi a teljes szezont, és elemzéseket próbál írni a legérdekesebb történésekről. A megyei foci kapcsán ugyan nincsen lehetőségünk a profi labdarúgásban ismert OPTA-elemzőrendszert használni, ahogyan az egyes játékosok mérkőzésenként lefutott kilométereit sem tudjuk mérni, de a csapatok várható gólszerzési mutatóját (azt a bizonyos xG-t) sem áll módunkban vizsgálni. Így is van lehetőségünk azonban a lehetőségekhez mérten elemezni, jöjjön hát a nagy statisztikai összegzés folytatása.

Legtöbb, legkevesebb gól csapatszinten

A legtöbb találatot a bronzérmes Koppánymonostor szerezte, összesen 71-szer zörgették még az ellenfelek hálóját. Ugyanebben a mutatóban a bajnok Nyergesújfalu csak a harmadik helyen szerepel 65 találattal, ugyanis az ezüstérmes Tata az utolsó fordulóban aratott 9-0-s győzelmüknek is köszönhetően végül 69 gólig jutottak. A legkevesebb alkalommal a megfiatalított esztergomiak örülhettek gólnak, mindössze 19 alkalommal tudták bevenni az ellenfelek kapuját. Könnyen kiszámítható, hogy ezzel nem érték el a meccsenkénti egy gólos átlagot sem.

A kapott gólok tekintetében nagy volt a verseny, de a rettenetes őszi teljesítményük miatt a Vértesszőlős szerezte meg ezt a nem éppen dicsőséges címet. A bajnokságot végül 81 kapott góllal zárták, úgy, hogy ebből 51-et az őszi szezon során szereztek ellenük. Az Esztergom együttese fordított utat járt be: a bajnokság első felében 33-szor kapituláltak, amihez tavasszal már sokkal több, szám szerint még 46 bekapott gól érkezett. A legkevesebb kapott gólok csatájából végül a Koppánymonostor jött ki győztesen, mindössze 15 alkalommal kellett középkezdéshez fáradniuk egy akció után, de a Zsámbék 24 mérkőzés alatt bekapott 19 gólja is elismerésre méltó mutató. Tekintve, hogy a monostoriak szerezték a legtöbbet, és kapták a legkevesebb gólt, könnyedén kiszámítható, hogy az ő gólkülönbségük a legjobb. Plusz 52-vel zártak ebben a számításban, az Esztergom pedig legrosszabbként mínusz 60-al. A bajnokcsapat ebben az összegzésben csupán a negyedik helyre futott be plusz 37-es eredménnyel. Tudjuk azonban, hogy bajnokságot nem statisztikák alapján kell nyerni.