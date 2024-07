Gurisatti Gyula így már már az ötödik paralimpiájára készülhet. A Magyar Paralimpiai Bizottság szerdai tájékoztatása szerint ezzel három főre nőtt a paralimpián résztvevő magyar sportlövők létszáma, korábban ugyanis Dávid Krisztina és Rescsik Csaba kvalifikált Párizsra. Gurisatti a 10 méteres légpisztoly számban versenyezhet. Amennyiben teljesíti az elvárt szintet, két további számban is elindulhat a játékokon. A magyar sportolók eddig 37 kvótát szereztek a paralimpiára, amelyet augusztus 28. és szeptember 8. között rendeznek a francia fővárosban.

Gurisatti Gyula akár három számban is indulhat

Forrás: hparalimpia.hu

Ott lesz Párizsban a tatabányai igazolású, szárligeti Luterán Petra is. A TSC-Geotech kétszeres világbajnoki bronzérmese edzőtáborral és versennyel hangolódik az augusztus végén kezdődő párizsi paralimpiára. A tervek szerint távolugrásban, 200 és 400 méteren áll majd rajthoz. A Kemma.hu-nak adott nyilatkozatában azt is megmutatta, hogy nem csak nagyszerű sportoló, de lélekben is erős ember: