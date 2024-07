Új asszisztens edzőt szerzett meg a Komárom VSE csapata. Szabó Dániel játékosként is tudott magának karriert építeni, ugyanis egykor a Puskás Akadémia, a Tata és a Mór együttesét is erősítette. Edzői pályafutása alatt a Puskás Akadémiát segítette, kilenc évig vezetőedzőként tevékenykedett a a Puskás Akadémia FC III. csapatánál. Két éve bajnoki címet szerzett a klubbal, illetve elnyerte a Fejér megyei Év Edzője díjat is. A felnőttek mellett az utánpótlás focistáinak irányításában is tapasztalt, hol a kiemelt korosztályos bajnokságokban több bajnoki címet is magáénak tudhatott.

Szabó Dániel

Forrás: Komáromi Városi Sportegyesület/Facebook

Kapus Barnabás személyében egy olyan focistát szerződtettek, aki már megjárta a ZTE FC II., illetve a Puskás Akadémia utánpótlását is.