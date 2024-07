Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, két vármegyei kötődésű vívónak, Koch Máténak és Muhari Eszternek is szurkolhattunk az olimpián. A tatabányai Muhari Eszternek remekül sikerült élete első olimpiája, mindössze huszonegy évesen, magabiztos vívással szerezte meg a bronzérmet és ezzel a magyar küldöttség első érmét is. Muhari Eszter ráadásul az egyéni világbajnok dél-koreai Song Serát is legyőzte a nyolc közé jutásért.

Koch Máté pénteken csapatban vív az olimpián

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Koch Máténak azonban már nem volt ilyen sikeres az egyéni szereplése, az első asszója után búcsúzni kényszerült. Az olimpiát megelőzően Kochot éremesélyesként emlegették, hiszen egyéni világbajnokként, a világranglista első helyezettjeként utazott Párizsba.

A tizenhat közé jutásért azonban kikapott a venezuelai Gabriel Lugótól. Nem csoda, hogy Koch csalódottan nyilatkozott a verseny követően az M4 Sportnak. Elmondta, szomorú, hiszen nem tudta kitenni a pástra azt, amit elképzelt és amiért edzett.

– Nagy élmény volt a Grand Palaisban versenyezni, de ez nagy blama volt – fogalmazott Koch Máté. – Volt egy kicsi fellendülés, amikor fel tudtam zárkózni 10-9-re, de ott megint görcsössé vált a vívásom, az ellenfelem jobban fel volt készülve, jól vívott, én pedig nagyon rosszul vívtam. Túl kell tennem magam ezen, és pénteken le kell győznünk Kazahsztánt.

Az olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely szintén hamar búcsúzott. Az első asszóját sikerült megnyernie, ám a nyolc közé már nem tudott bejutni, egy tussal az ellenfele jutott tovább. Andrásfi Tibor is pontosan egy tussal maradt le a bronzéremről, így egyéniben minden férfi párbajtőrözőnk érem nélkül maradt.

Koch Mátéék pénteken folytatják

Csapatban azonban még bizonyíthatnak, hiszen pénteken folytatják a vívást. Siklósi Gergely ennek kapcsán úgy fogalmazott az M4 Sportnak, ha csapatban érmet szereznek, sokan elfelejtik nekik az egyéni szereplést. A vívást Kazahsztán ellen kezdik, ha továbbjutnak, a négy között az Egyiptom-Franciaország párharc győztesével folytatják.