A Komárom VSE a labdarúgó NB III., míg a KFC Komárom a szlovák élvonalbeli pontvadászat nyitányára hangolódik. Mindkét együttes június második felében kezdte meg a felkészülést. Itt is, ott is több új játékost igyekeznek beépíteni csapataikba a szakvezetők. Az előző szezonban a KVSE a középmezőnyben végzett, a A 124 éves múltra visszatekintő KFC Komárom története legnagyobb sikerét érte el a maguk mögött hagyott idényben, Radványi Miklós vezetőedző legénysége megnyerte a szlovák másodosztályú bajnokságot.

A KFC Komárom csatára, Volesky Patrik (99-es) harcol a labdáért a dél-komáromiak között

Fotó: K. L. / Forrás: 24 Óra

A kezdőrúgást dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, illetve a 44-szeres válogatott, volt tatabányai játékos, Vincze István, KFC Komárom sportigazgatója végezte el. Az első játékrészben jól tartotta magát a hazai csapat, több alkalommal is adódott lehetőségük a gólszerzésre, azonban két alkalommal a kapufa volt az északiak segítségére és Dlubáč kapus is mutatott be bravúrt. Az első játékrész végén aztán a KFC Komárom könyörtelenül kihasználta a hazai védők figyelmetlenségét és 2-0-s vezetésüknél cseréltek térfelet a csapatok. Pastorek és Volesky szerezte a két gólt. A szünet után Köles szépített, majd negyedórával később Sylvestr állította vissza a kétgólos különbséget.