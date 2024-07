Óriási sikereket és hőséget hozott a Paratriatlon Világkupa és az Old Lake Man rövidtávú versenye, amely egyben országos bajnokság is volt. Az Öreg-tó vize például már kora délelőtt is 30 fok közelében volt, de két paralimpikonunk, Mocsári Bence és Lévay Petra így is megnyerte a saját kategóriáját a világversenyen. Délután aztán jött az Old Lake Man rajtja. 1,5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás és 10 kilométer futás várt az indulókra a hőségriadó idején.

Az Öreg-tó vize sem volt kedvező, a hőségriadós napoknak hála majd' 30 fokos volt

Fotó: Emődiné Karafa Brigitta / Forrás: 24 Óra

Az elsők lényegében hozták a tavalyi időket, hőségriadó ide vagy oda

Az extrém meleg, a forró aszfalt nem kis megterhelést jelent, de az indulók kitettek magukért. A női abszolút bajnok mindössze nyolc másodpercet rontott a tavalyi idejéhez képest, a tavalyi abszolút férfi első (Dobi Gergő) 1:56:07-es idejénél pedig alig több mint egy perccel volt csak lassúbb az idei győztes.