Komárom Város Sportegyesülete a Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy az elmúlt időszak időjárási viszonyai miatt gombás fertőzés támadta meg a molaji centerpályát, így a játéktér balesetveszélyessé vált. Emiatt az elkövetkező időszakban előreláthatólag a koppánymonostori Berecz Dezső Sporttelepen fogják a hazai mérkőzéseit lejátszani.

Szerencséje van azonban a komáromiaknak, hogy az első otthoni mérkőzésük csak augusztus második hetében lesz, és nem kell annyit nélkülözniük a hazai pályát. Az NB III. első fordulójában, július 27-én (szombat) ugyanis a Győri ETO II. otthonában lépnek pályára. Ezt követi a MOL Magyar Kupa első fordulója, amit a csapat szintén idegenben kezd meg augusztus 3-án, méghozzá a VLS Veszprém vendégeként. Utána jön az NB III. második köre, amikor megint idegenbe, Mosonmagyaróvárra utazik a csapat augusztus 7-én. A komáromiak első hazai meccse így augusztus 11-én, a Puskás Akadémia II. ellen lesz az NB III. harmadik fordulójában.

Nem a komáromi csapat az egyetlen, akit hasonló fertőzés sújtott. Pár nappal ezelőtt a Ferencváros hivatalos közleményben jelentette be, hogy gombás fertőzés támadta meg a Groupama Aréna gyepét a keddi BL-mérkőzésük előtt. A szakembereknek azonban időben sikerült megállítani a barna foltosság terjedését, így a pálya játékra alkalmas volt, a meccs pedig rendben le is zajlott, amit a Fradi kiütéses, 5-0-ás arányban nyert meg a walesi The New Saints ellen.