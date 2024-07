Játékos gólok

Maradjunk még egy kicsit a góloknál, de szűkítsük le a bázist az egyénekre. Összesen 18 mesterhármas született, de ezekben benne van a négy darab mesternégyes, és az egyetlen mesterötös is. Gyebnár Gergely a Sárisáp-Almásfüzitő meccsen vette be ötször a vendégek kapuját, a kiemelkedő teljesítménye után lapunknak is beszélt a támadó. A Vértesszőlős ellen Korcsok Christopher (Koppánymonostor) és Mártonfi Máté (Tata) is négyszer örülhetett gólnak, míg Szűcs Gergő (Zsámbék) az Esztergom, Czeglédi Ádám (Bábolna) a Lábatlan kapusát keserítette ugyanennyi alkalommal. Mártonfi és Czeglédi a négyesen kívül szereztek még egy-egy mesterhármast, rajtuk kívül két alkalommal jutott el egy találkozón három gólig a gólkirály Manga Milán (Nyergesújfalu), Plotár Patrik (Kecskéd) és Zuggó János (Tata) jutott el.