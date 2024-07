A Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos Facebook-oldalán Chema Rodríguez videóban jelentette be, hogy kik erősítok a magyar csapatot az ötkarikás játékokon. Két jelenlegi MOL Tatabánya KC játékos is bekerült a válogatottba: a kiváló kapust, Bartucz Lászlót és a jobbszélső Pedro Rodríguez Álvarezt is kiválasztották (tartalékként). A csapatot erősíti Ancsin Gábor is, aki 2019-től 2024-ig tartozott a Kék Tigrisek közé, július elsejétől azonban az FTC színeiben folytatja pályafutását.

A magyar férfiválogatott olimpiai kerete:

Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Palasics Kristóf, Mikler Roland, Imre Bence, Pedro Rodríguez Álvarez (MOL Tatabánya KC - tartalék), Ancsin Gábor (MOL Tatabánya KC - július 1. óta az FTC-Green Collect játékosa), Ilic Zoran, Lékai Máté, Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Bánhidi Bence, Rosta Miklós, Sipos Adrián, Bodó Richárd, Ligetvári Patrik, Szita Zoltán, Bóka Bendegúz.