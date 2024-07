A vármegyénkben élő Kisszölgyémi József – alias Dodi – neve ismerősen cseng a horgászberkekben. Az elhivatott sporthorgász külön sportolói profillal, személyes bloggal is rendelkezik, ahol folyamatosan beszámol élményeiről, fogásairól.

Szép fogás, gyönyörű pontyot emelhetett ki a vízből az elhivatott sporthorgász

Forrás: Facebook/Kisszölgyémi József Dodi Sporthorgász

A FŐHESZ szerint Kisszölgyémi József nemrégiben a Pilismaróti-öbölben is újra szerencsét próbált, ahol a 48 órás horgászat második napján egy gyönyörű pontyot fogott ki a Dunából. Mint azt a szervezet oldalán is írják, a méretes példány nem adta könnyen magát, de végül a kitartó sporthorgász győzedelmeskedett és kézbe vehette a 17 kilogrammos halat. Egyébként azt is közölték, hogy a pontyot egy szem 24 mm kukoricás bojlival sikerült horogra csalnia a Pilismaróti-öböl Sh7-es állásán.