Új igazolást jelentett be az FC Esztergom a Facebook oldalán. A poszt alapján Wiest Dominik tér vissza az együtteshez. Az előző két idényben a Lasselsberger-Pereg SE és az Unione FC II. csapatát is erősítette. Az Esztergom elsősorban a védelem területén számít a játékára, de több poszton is képes jó teljesítményt nyújtani és felvenni a ritmust.

Wiest Dominik visszatért az FC Esztergom együtteséhez

Forrás: Futball Club Esztergom/Facebook