Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, a magyar női junior kézilabda-válogatott vb-ezüstéremmel zárta utánpótlás-pályafutását, miután 29–26-ra elveszítette a vasárnapi, Franciaország elleni döntőt. A csapatban három vármegyei kötődésű játékos is szerepelt, az immár Esztergomi Vitézek-játékosnak számító Faragó Lea és az irányító Horváth Fanni mellett a dorogi születésű jobbátlövő, Kovács Anikó is kivette részét a szkopjei junior világbajnokságon szerzett ezüstből. A lányok közül Faragó Leával, az All Star csapat balátlövőjével beszélgettünk.

Az Esztergomi Vitézek kiváló balátlövője, Faragó Lea csak úgy szórta a gólokat a szkopjei junior Eb-n

Forrás: IHF/Facebook

Faragó Lea már feldolgozta a vasárnapi döntőt

A 18 éves balátlövő a junior vb elődöntőjében és a döntőjében egyaránt 6-6 gólig jutott, a korosztályos torna hét mérkőzésén pedig összesen 32 gólt jegyzett, mellyel a magyar válogatott egyik legeredményesebb játékosa volt.

– Pár nap elteltével már át tudtam értékelni a múlt heti történéseket. A vasárnapi finálé után mindannyian nagyon csalódottak voltunk, hogy nem sikerült legyőzni Franciaországot, de most már tudunk örülni az ezüstéremnek is – nyilatkozta lapunknak az Esztergomi Vitézek friss igazolása.

– Mindent megtettem, rengeteget dolgoztam azért, hogy az egész szezonban kitartson a jó formám, az edzéseken is próbáltam mindig a maximumot nyújtani, ami szerintem úgy ahogy sikerült is. Nagyon örülök, hogy jól ment a játék a klubszezonban, illetve a junior vb során egyaránt.

Az esztergomi balátlövő Szkopjéban debütált világversenyen

A mindössze 18 éves, nemrégiben leérettségizett Faragó Lea korábban még nem szerepelt korosztálya válogatottjában, de idén meghívót kapott Szilágyi Zoltán szövetségi edzőtől. Az elmúlt öt évben a balatonboglári NEKA-ban pallérozódó fiatal tehetség.

– Nekem az észak-macedóniai junior világbajnokság volt az első nagy tornám a lányokkal. Összességében teljesen elégedett vagyok a szereplésünkkel, hiszen egy korosztályos világbajnokságon a legjobb négybe, ráadásul döntőbe jutni, szerintem hatalmas teljesítmény. Attól függetlenül, hogy most csak az ezüst jött össze, attól még elégedettek lehetünk.