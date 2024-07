Muhari Esztert és Luterán Petrát fogadta Sámuel Botond, a Tatabányai Sport Club ügyvezető elnöke. Az olimpiára készülő Esztert a TSC vívó szakosztályának vezetőedzője, Plasztán Attila kísérte el, a paralimpián résztvevő Luterán Petrát pedig edző-édesapja, Luterán László.

Muhari Eszteréket és Luterán Petráékat fogadta Sámuel Botond

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Sámuel Botond kiemelte, hogy hogy a TSC számára nagy büszkeség, hogy az egyesületet két versenyzőjük is képviseli az emberiség legnagyobb sporteseményén. Mindemellett reménykedik benne, hogy a jövőben akár több tatabányai sportoló is részese lehet a nagy megmérettetésnek.

– Lehet esély arra, hogy a teljes felnőtt női párbajtőrvívó csapatot a Bányász versenyzői alkossák, hiszen Eszter mellett Gnám Tamara és Büki Lili is csapattag, nem beszélve a junioroktól felnőtt korosztályba lépő Salamon Rékáról, aki ugyancsak a Bányász sportolója. A hamarosan kezdődő olimpián, majd a paralimpián Eszter, ahogyan Petra is esélyes lehet a meglepetésre. Kívánjuk nekik, hogy akár éremmel térjenek haza Párizsból. A következő olimpián a két hölgy mellett további sportolóink is ott lehetnek, hiszen a már említett vívók mellett kitűnő atléták dolgoznak a TSC kötelékében, de ökölvívásban és birkózásban is van olimpiai részvételre esélyes versenyzőnk – fogalmazta a fiatal tehetségeket fogadó szakember, olvasható a Facebookon.

Muhari Eszter bízhat egy jó sorsolásban

Muhari Eszter hangsúlyozta, hogy 2023. januárja óta tagja a TSC egyesületének, nagy örömmel vette a körülményeket és a lehetőségeket. A mondatait azzal folytatta a fiatal versenyző, hogy jelenleg a kilencedik helyen áll a női párbajtőrvívó világranglistán, egy jó sorsolás esetén akár meglepetésre is lehet esély.

Luterán Petráék nagyon komoly szinten készülnek

Luterán Petra és edző-édesapja, Luterán László hangsúlyozta, hogy négy számban, 100, 200 és 400 síkfutásban és távolugrásban szerzett kvótát a szárligeti paraatléta, azt viszont még nem döntötték el, hogy Petra mindegyik számban indul-e.