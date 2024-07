1954. július 4-e máig fájó pont és nap a magyar labdarúgás történetében. Az Aranycsapat ugyanis több mint 20 meccses veretlenségi sorozattal, nagy esélyesként bejutott a világbajnokság döntőjébe, ahol azonban nagy meglepetésre 3-2-es vereséget szenvedett a csapat az NSZK-tól. De mi vezetett a "berni tragédia" néven ismertté vált mérkőzésig, és mi történt a döntőben?

Berni tragédia: az elveszített vb-döntő egyik sorsdöntő pillanata, amin Puskás Ferenc meg nem adott második gólja látható

A Puskás Intézet beszámolója szerint Magyarország az 1954-es svájci világbajnokságon a 2. csoportban 9–0-ra ütötte ki Dél-Koreát (ez sokáig vb-rekordnak számított, 1982-ben Salvador 10–1-es legyőzésével épp a mieink döntötték meg), és 8–3-ra győzte le az NSZK-t. Így a magyar csapat két győzelemmel és négy ponttal, csoportgyőztesként jutott az egyenes kieséses szakaszba. A magyar válogatott a negyeddöntőben – Puskás Ferenc nélkül – 4–2-re győzött története első dél-amerikai ellenfelével, Brazíliával szemben. A legjobb négy között aztán együttesünk hasonló arányban a címvédő Uruguayt fektette két vállra hosszabbítás után. Az Aranycsapat az NSZK elleni berni döntőre veretlenül készülhetett (1952. május 27. óta egyébként is 24 mérkőzés óta veretlen volt a gárda – a Moszkva-válogatott elleni vereséget később ismerték el hivatalos mérkőzésnek.)

A döntő

Hazánk ellenfele az NSZK volt a fináléban. A nyugatnémet csapat Törökország 4–1-es legyőzésével kezdte a svájci tornát, majd a magyaroktól elszenvedett súlyos vereség miatt ismételten Törökországgal kellett játszania a csoport második helyéért. A „rájátszást” az NSZK nyerte meg fölényesen, 7–2-re. A negyeddöntőben egy öngóllal és Helmut Rahn találatával 2–0-ra győzött Jugoszlávia ellen, az elődöntőben pedig magabiztosan, 6–1-re verte Ausztriát Fritz Walter és Ottmar Walter duplájával, valamint Hans Schäfer és Max Morlock góljainak köszönhetően.

A magyar kezdőcsapat 1954. július 4-i vb-döntőben

Sebes Gusztáv több helyen változtatott az elődöntőhöz képest, visszakerült Puskás Ferenc, aki kihagyta a brazilok és az uruguayiak elleni meccset. A csapatkapitány Palotás Péter helyett került be, míg Sebes kivette az Uruguay ellen remekül futballozó Budai II Lászlót és berakta Tóth Mihályt, így pedig Czibor Zoltán lett a jobbszélső. (A csoportmérkőzéshez képest Tóth II József nem játszott a mieinknél, míg a nyugatnémeteknél a kapuban Heinz Kwiatkowski helyét Toni Turek vette át, a mezőnyjátékosok közül pedig Alfred Pfaff, Hans Bauer, Paul Mebus és Richard Hermann nem kapott lehetőséget, helyettük Hans Schäfer, Karl Mai, Max Morlock és Ottmar Walter volt a kezdőcsapat tagja a fináléban.) A döntőt ugyanaz az angol játékvezető, William Ling dirigálta, aki a csoportmeccset is, az asszisztensei közül a walesi Sandy Griffiths is újra feladatot kapott fináléban, a másik partjelző az olasz Vincenzo Orlandini volt az „új arc”.