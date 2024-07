Július 23-án, kedden tartották a XXVII. Tatai Regatta Sport XXI., Beach Sprint, (CDJ), válogató és Országos Bajnokság egész napos tengeri evezős verseny sajtótájékoztatóját. A helyszín a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet, Öreg-tó a Madárles melletti csónakház volt.

Varga Tamás a sajtótájékoztató alatt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az eseményen Varga Tamás, a Magyar Evezős Szövetség sportágfejlesztési alelnöke és a TTVE elnöke hangsúlyozta, hogy országunk első ízben rendez Országos Beach Sprint Evezős Versenyt, méghozzá Tata városában. A szakember szerint ez sportág az új formája az evezésnek. Három évvel ezelőtt már megszületett a gondolat a fejükben, hogy az Öreg-tó megfelelő lehetőségeket biztosítana egy ilyen esemény leszervezésének.

Varga Tamás kiemelte, hogy büszkék arra, hogy Tatán rendeznek Országos Bajnokságot, ugyanakkor nagy kihívásnak is élik meg, hiszen sikeres napot szeretnének zárni szombaton. Céljuk, hogy népszerűsítsék az ágazatot, olyan emberekkel is megismertessék a tengeri evezést, akik eddig nem találkoztak vele. A rendezvény egyben egy (CDJ) válogatóversenyt is tartalmaz a programban a XXI. országos Beach Sprint futamok mellett.