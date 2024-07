Fantasztikus vármegyei vízilabda-sikerek születtek az elmúlt napokban, hetekben világszerte. Először a Tatabánya Womens Water Polo kiválósága, Mikola Boglárka lett vb-ezüstérmes U16-os korosztályában, míg a tatabányai születésű, most már Egerben játszó Borbély Sándor alig pár nappal később az U18-as fiúkkal szerzett világbajnoki címet. Érdekesség, hogy mindketten kapusok.

Az U16-as világbajnoki ezüstérmes és U15-ös Európa-bajnoki bronzérmes Mikola Boglárka szerkesztőségünkben járt

Fotó: 24 Óra / Forrás: Zetovics Márió

A 16 éves Mikola Boglárka immár két érmet nyert világversenyen

A tatabányai lány a tavalyi zágrábi U15-ös Európa-bajnoki bronzérme után eggyel feljebb lépett a rangsorban, hiszen a spanyolok ellen elveszített vb-döntő után a dobogó második fokára állhatott fel a magyar korosztályos válogatottal.

– Hatalmas élmény volt számomra a törökországi torna, hiszen ez volt az első világbajnokságunk, ezért mindenki nagyon izgult a csapatból, de a csoportmérkőzések után már megnyugodtunk és onnantól kezdve azt csináltuk a vízben, amit tudunk – kezdte élménybeszámolóját a mindössze 16 éves tatabányai kapus.

Az újdonsült korosztályos világbajnoki ezüstérmes Bogi az elmúlt idényben a korosztályos csapat mellett már a felnőtt női első osztályban is bemutatkozott.

– Tavaly már együtt voltunk az U15-ös Eb-n, ott ismertük meg egymást, a hangulat egész családias csapaton belül, nagyon jóban vagyunk a lányokkal, mindvégig egymást segítettük a vb-n.

Bogi a csapat vb-meneteléséből a mumusnak számító Görögország elleni negyeddöntős teljesítményére a legbüszkébb, amikor az ötméteres-párbajban a felső lécre tolta az egyik görög lány büntetőjét, ezzel visszavágva a tavalyi elődöntőben elveszített mérkőzésért.

Bemutatkozhatott a felnőtt női OBI-ben

A tatabányai vízilabda-kapus az elmúlt idényben már az első osztályú női bajnokságban is lehetőséget kapott, többek között a bajnoki címvédő UVSE ellen is medencében volt. Nagyon büszke arra, hogy a felnőtt válogatott, korából kifolyólag ereje teljében lévő, 23 éves Faragó Kamillának is sikerült zicceet védenie.

A 16 éves kapus elmondta, hogy a felnőtt válogatottból a Ferencváros kapusára, Neszmély Boglárkára néz fel, a mezőnyjátékosok közül pedig spanyol CN Mataro légiósa, Keszthelyi Rita a kedvence.