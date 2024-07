A versenynaptár furcsa fintora, hogy a Hernádi családot érintő két nagy viadal, a Magyar szlalom-bajnokság negyedik fordulóját, valamint a Horvát szlalom-bajnokság ötödik futamát egy időben rendezték. Végül a kiváló tatai pilóta, Hernádi László hozta meg a nehéz döntést, a maga és a leánya nevében is. Eszerint a „csapat” a horvát bajnokság zágrábi versenyén állt rajthoz.

Hernádi László és lánya, Hernádi Ildikó

Fotó: P.J.

- Népes mezőny gyűlt össze a bajnokság ötödik futamára – emlékezett vissza Hernádi László. – Hagyományosan egy edzéssel kezdtük a megmérettetést, majd három verseny futammal folytattunk, mégpedig kifejezetten jól…

Hernádi Ildikóról, László lányáról eddig is tudtuk, hogy a mondás megerősítést nyert már, miszerint az alma nem esik messze a fájától. Ildikó ezt most is bizonyította, bravúrosan hajtva járművét, megnyerte a női kategóriát. Ezen túl, a rengeteg ügyes junior autóversenyző fiú között is a dobogó második fokára állhatott fel. A kategóriájában pedig édesapjával együtt léphettek fel – aki nem szeretett volna lemaradni „tanítványától - a dobogóra. Ennek köszönhetően Ildikó három serleggel gazdagodva, László pedig a második helyért járó trófeával indulhatott haza egy jól sikerült versenynap után.

A Hernádi család két tagja abszolút jól döntött, amikor a horvátországi futamot választották. Az eredmények egyértelműen őket igazolták