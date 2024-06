Az elmúlt években, a Zantleitner Krisztina vezetőedző irányította Tatabánya, gyakran kényszerült osztályozóra, illetve annak elkerülése miatt „élet-halál” harcot vívott a győriekkel. Most erről szó sem volt. Ez már csak azért is jó, mert a 2023-24-es bajnoki idényben – a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, hogy - a pontvadászat utolsója automatikusan kiesik, és nem védheti meg élvonalbeli tagságát egy, úgymond rájátszásban… Ennek ismeretében beszélgettünk az elmúlt szezon nehézségeiről, a jövőről Zantleitner Krisztinával.

Zantleitner Krisztina vezetőedző ad utasításokat a vízilabdacsapatnak

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Számunkra már a változás jelenti az állandóságot – kezdte az értékelést a vezetőedző. – Igyekszünk hazai nevelésű játékosokra építeni, ám a lányok iskolaváltásai, az úgynevezett kettős igazolások, és adott esetben egy-egy játékos egyéni fejlődése, válogatott-közeli képességei miatt távozik tőlünk. Minden idényben legalább öten-hatan, akiket pótolni kell, így mindig az utánpótláshoz kell nyúlni.

Célt ért a vízilabdacsapat

A Tatabánya WWP gárdájának zömét serdülő és ifjúsági korú sportolók alkották és alkotják. Nekik kell felvenni a küzdelmet a felnőtt, érett játékosokkal szemben…

– A csapatépítés szempontjából, nagyjából a bajnokság utolsó négy csapata, hasonló cipőben jár, mint a mi – emelte ki Zantleitner Krisztina. - Gyakorlatilag évről-évre új együttest kell építenünk. Úgy gondolom, hogy a szezon végére a papírforma jött be. Az ominózus négy gárda között az egymás elleni eredmények alakították a sorrendet, ami azért is volt fontos, hogy melyik csapatnál lesz majd a helyosztók során a kezdés, azaz a pályaelőny. Nálunk nagyon sok a közép- és főiskolás, illetve az egyetemista, akiknek gondot okozhat a rájátszás szerda-szombati ritmusa a tanulmányaik miatt. Ezért sem volt mindegy, hogy a párharcokban melyik társaság kezdhet hazai medencében, és mi most ebből jól jöttünk ki. Végül a TWWP három győzelemmel és kilenc ponttal zárt a nyolcadik helyen, és ezt a pozíciónkat a helyosztók során is meg tudtuk őrizni. Egyébként a nem titkolt célunk is az volt, hogy elkerüljük a kiesést.