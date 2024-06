Ahogyan arról beszámoltunk, a választások árnyékában a Bányász egy fordulatos mérkőzésen nyerni tudott Békéscsabán az osztályozó visszavágóján, ezzel kivívta a szereplés jogát a másodosztályban. A tatabányai csapat ezzel tíz esztendő után tér vissza az NBII-be, mi pedig természetesen a szurkolókkal egyetemben kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen ellenfelekkel kell megküzdeniük Gyürki Gergelyéknek.

Gyürki Gergely visszavezette a Bányászt a labdarúgó NBII-be

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: Békés Megyei Hírlap

A Magyar Labdarúgó Szövetség döntésének értelmében az eddigi 18-ról 16-ra csökkentették az NBII mezőnyét, emiatt alakult úgy, hogy a másodosztályú tagsághoz nem volt elegendő megnyerni a négy NBIII-as csoport egyikét, a bajnokcsapatoknak osztályozót kellett vívniuk egymással a két feljutó helyért. A Szombathelyi Haladás kizárásával ez a szám időközben háromra nőtt, így jelen állás szerint (az MLSZ versenykiírás értelmében) a harmadik legjobb feljutóként a Békéscsaba is várhatja a következő szezon sorsolását.

Ők várnak a Bányászra a következő szezonban

Nézzük is először, hogy mely együttesek kezdhetik meg a harcot a Merkantil Bank Ligában: Kisvárda, Mezőkövesd (NBI-ből kiestek), Vasas, Szeged, Kozármisleny, Gyirmót, Soroksár, Budafok, Budapest Honvéd, Kazincbarcika, Ajka, Csákvár, BVSC-Zugló, OPUS TIGÁZ TATABÁNYA, Szentlőrinc, Békéscsaba (NBIII-ból feljutók). Jól látható, a mezőny kifejezetten erős, több vidéki fellegvár és tradicionális fővárosi együttessel kell felvenni a versenyt a Tatabányának.

Amikor legutóbb, a 2013/14-es szezonban itt járt a Bányász, a mezőnynek tagja volt a jelenlegiből a Gyirmót, a Vasas, a Békéscsaba, az Ajka, a Kisvárda és a Kozármisleny. A hat csapaton kívül tehát tíz új ellenfél következik. A legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal a Budapest Honvéd elleni találkozókat övezi majd, hiszen ez a két gárda évtizedekkel ezelőtt hatalmas csatákat vívtak egymással, igaz, az NBI-ben.

Nem mindenkinek lesz újdonság az NBII

Ami pedig a keretet illeti, mindössze három nevet találunk a csapatban, akik tíz évvel ezelőtt is ott voltak már az NBII-es gárdában. A csapatkapitány Kovács István a kiesést követően szerepelt a Dorog és a Komárom együtteseiben is, de még a megyei első osztályban visszatért a Bányászhoz, hogy vezére legyen a felfelé ívelő pályára álló csapatnak. Soltész Barnabás a legutolsó másodosztályú szereplés alkalmával mindössze 18 éves volt, de így is jutott neki három mérkőzés a bajnokságban. Szombathelyi, soproni és mezőkövesdi kitérő után Kovácshoz hasonlóan a megye egyben tért vissza Tatabányára. Egy szezont később még lehúzott Budaörsön, hogy a mögöttünk hagyott szezon elején ismét magára öltse a kék-fehér mezt.