Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Csákvár és Vérteskozma közötti kerékpárút szerdai átadásán árulta el, hogy már 150 kilométerre nyúlt a szakasz, ami kerékpárral is bejárható — írja a Feol.hu.

Csákvár önkormányzata és Magyarország Kormánya támogatásával, az Aktív Magyarország Program részeként megvalósult Csákvár és Vérteskozmát összekötő kerékpárút ünnepélyes átadása

Fotó: Nagy Norbert / Forrás: Fejér Megyei Hírlap

„Az államtitkárság fő feladata, hogy Magyarországon az emberek jól érezzék magukat, megtalálják a mindennapokban azokat az örömöket, amitől az életük teljes lesz. Ehhez egy kicsit aktívabban kell élni, amihez a jó körülményeket igyekeznek biztosítani” — közölte Révész Máriusz. Hozzátette, a kerékpározás szempontjából a Vértes fantasztikus adottságokkal rendelkezik, ezért már korábban is több régi utat kapcsoltak be a kerékpárút-hálózatba, újabb lehetőségeket teremtve a szabadidő aktív eltöltéséhez. Ugyan volt egy szakadási pont, azonban ez most megszűnt a most átadott új szakasszal.

Gyerekek viszik a Vértes hírét

Az államtitkár kiemelte, hogy ezeket a kerékpár-hálózatokat nem elég pusztán megépíteni, de az embereknek a tudtukra is kell adni. Utóbbiban véleménye szerint sokat léptek előre, például a minden évben a térségben megrendezett kerékpáros vándortábornak köszönhetően. Szerinte ez a rendezvény „felhelyezi a térképre” a Vértest, a gyerekek által pedig szerte az országban híre is megy.

Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere megköszönte a magyar kormánynak, hogy 46 millió forintos támogatással hozzájárult a kerékpárút-hálózat legújabb szakaszának létrehozásához. Hozzátette, a tatabányai székhelyű Vérteserdő Zrt. közreműködése nélkül nem valósulhatott volna meg a projekt.

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője amolyan kitekintésként Csákvár fejlődéséről beszélt. Mint mondta, a Pannónia Szíve egyik legfontosabb területe rohamos iramban fejlődött az elmúlt években, amelynek újabb bizonyítéka az elkészült útvonal. Az országgyűlési képviselő bízik abban, hogy az államtitkárság támogatásával a fejlődés a jövőben is folytatódik — írja tudósításában a Feol.hu.