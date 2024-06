Az Európa-bajnoki címvédő magyar női junior kézilabda-válogatott kikapott Franciaország együttesétől a Szkopjében rendezett világbajnokság vasárnapi döntőjében, így vb-ezüstérmesként zárták a tornát. Mint azt az MTI is megírta, Szilágyi Zoltán szövetségi edző csapata 29-26-ra maradt alul a végjátékban jobb riválissal szemben, amely félidőben egy góllal vezetett. Mint arról korábban beszámoltunk, két esztergomi játékos is van a keretben, Faragó Lea, valamint a Vitézekhez a következő szezonra érkező Horváth Fanni. Lea az eldőöntőben hat gólt vágott be, így bejuttatva az U20-as válogatottat a fináléba.

Az ezüst is szépen csillog, lányok! Fotón a friss vb-ezüstérmes csapat

Forrás: Magyar Kézilabda Szövetség/Facebook

A Szilágyi Zoltán szövetségi edző által irányított korosztályos együttes egészen az 55. percig jól tartotta magát, ám a véghajrában a franciák egy sebességgel magasabb szintre kapcsoltak, amivel már nem tudták lekövetni a lépést a magyar lányok. Ugyanez a korosztály a tavalyi U19-es Európa-bajnokságon aranyérmet nyert, míg egy évvel korábban az U18-as világbajnokságon a döntőig jutva ezüstérmes lett a korosztály legnagyobb világversenyén.

Az Esztergomi Vitézek leendő játékosa, Faragó Lea volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa a döntőben, a balátlövő hat gólig jutott a franciák ellen, melyből kettőt ötméteresből szerzett. Lea a három büntetőjéből kettőt gólra váltott. Az irányító poszton játszó Horváth Fanni a fináléban nem kapott játéklehetőséget, hiszen nem került be a mérkőzés keretébe, de a korábbi mérkőzéseken ő is nagyon sokat tett a magyar válogatottért a döntő felé vezető úton. Zaj Klára 41 százalékos hatékonysággal 46 lövésből 19-et hárított. A franciáknál az egyformán nyolc gólos Manon Errard és Lilou Pintat volt a legeredményesebb.

Faragó Lea hat góllal járult hozzá az ezüsthöz

Forrás: IHF/Facebook

A magyar női válogatott a hatodik világbajnoki érmét nyerte ebben a korosztályban, egy arany és egy bronz mellé most negyedik ezüstjét szerezte meg. A franciák egy ezüst után harcolták ki az aranyérmet.

Faragó leát az All Stars-csapatba is beválogatta a nemzetközi szövetség.

Eredmény, döntő:

Franciaország-Magyarország 29-26 (14-13)

A magyar gólszerzők: Faragó 6, Csíkos, Kovács 4-4, Varga 3, Gém, Szabó L., Farkas 2-2, Panyi, Kövér, Szabó A. 1-1

A szövetség honlapján Szilágyi Zoltán úgy nyilatkozott, hogy most még kicsit csalódottak, hiszen nem játszottak jól, minden fronton föléjük nőtt ma a francia válogatott, de egy pár nap múlva már biztos nagyon büszkék lesznek erre az eredményre