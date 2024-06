– A rájátszásban hullámzóan teljesítettek, voltak nagy győzelmek és vereségek is. Mennyire volt nehéz elérni, hogy egy nagy vereség után újból motiváltak legyenek a játékosok?

– A lényeg az volt, hogy folyamatosan frissek legyünk, hogy a játékosok élvezzék még a játékot, függetlenül a szezon nehéz részétől, hiszen ilyenkor mindenki fáradt már.

Próbáltunk megteremteni egy olyan szituációt, ahol mindenki élvezi a kosárlabdát.

Ez az, ami látszódott, ehhez persze kellett, hogy a nagy győzelmek alatt a szurkolók támogatását mindig élvezhettük. Egy ilyen környezetben egy sportoló nem engedheti meg magának, hogy ne a maximumot hozza ki magából.

– Az Amerikai Egyesült Államok a kosárlabda fellegvára. Az utánpótlás más sportkultúrában szocializálódik, már kisebb koruktól kezdődően. Mennyivel másabb edzeni egy amerikait, mint egy magyart?

– Minden játékos részemről ugyanolyan, mindenki meg szeretné mutatni önmagát. Azonban az amerikai játékosoknál még inkább egy önmaguk felé orientált stílus figyelhető meg. Ebben is különbözik az ő és az európai kosárlabda kultúrájuk. Szerintem a kulcs a szezonban az volt, hogy január végén-februárban már ők is úgy adaptálódtak a kosárlabdához, hogy mind védelemben, mind csapatjátékban magasabb szintre tudták emelni a játékukat. DeAndre Gholston a francia első osztályba igazolt, ez természetesen elismerés a klubnak és annak is, hogy remek teljesítményt nyújtott.

– A játékosai a szezonban, főleg az alsóházi rájátszásban sok faultot harcoltak ki. Ez szintén megfigyelhető már az amerikai kosárlabdában, taktikai elemként is alkalmazzák. Az önök csapatánál ez egy stratégiai elem volt, vagy általában így hozta az adott mérkőzés ritmusa?

– Amikor jó védekezésünk van és kontrolláljuk a lepattanókat (ami mindenféleképpen kell a győzelemhez) és ennek segítségével el tudunk indulni gyorsindítású szituációba, akkor nagyobb a különbség ritmusban is. Mi tudtuk, hogy ez egy atléta csapat, a betöréseknél pedig kérés is volt, hogy ilyenkor pontot+1-et szerezzenek kosárlabdázóink. Csak a kettesek nem fogják eldönteni a mérkőzés sorsát, a hármasok azok, amik megváltoztatják a mérkőzés dinamikáját.