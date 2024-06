A következő szezontól Cristian Ugalde, a Kék Tigrisek spanyol játékosa veszi át a karmesteri pálcát a csapat kispadján - közölte a MOL Tatabánya KC a hivatalos Facebook-oldalán. A közlemény nem tért ki arra, hogy Dragan Djukicsnak miért kellett távoznia a csapat éléről fél év munka után.

A jövőben Cristian Ugalde (középen) irányítja a MOL Tatabánya csapatát

Forrás: MOL Tatabánya KC

A szerb szakember két alkalommal irányította Tatabánya kézilabdacsapatát: először a 2021/22-es szezonban, majd a most mögöttünk hagyott szezon második felében. Dragan Djukics visszatérését januárban jelentették be hivatalosan, miután 2023 decemberében távozott a kispadról az addigi vezetőedző, Tombor Csaba. A hullámzó szezon ellenére a Kék Tigrisek végül megkaparintották a bronzérmet, bár hozzá kell tenni, ehhez a Ferencváros botladozásai is kellettek.

Mi szólhat Ugalde mellett?

Cristian Ugalde a világ egyik legjobb kézilabdázója, a sportág szerelmeseinek nem nagyon kell bemutatni. A Barcelonával nyert két Bajnokok Ligája-trófea, a megannyi spanyol bajnoki-, és kupaelsőség, vagy a Veszprémmel megnyert bajnoki címek magukért beszélnek. Vezetőedzői tapasztalata nincsen, ezidáig mindössze két alkalommal volt a kezében a karmesteri pálca, éppen Tatabányán. A Tombor Csaba távozása és a Dragan Djukics kinevezése közötti időszakban Sibalin Jakabbal közösen irányították a Bányászt. Ugalde rendelkezik az összes megfelelő licenccel, a csapat szurkolói szeretik, így akár még egy nagyon jó dolog is kisülhet ebből a sztoriból. senki nem 200 mérkőzéssel a háta mögött kezdi az edzői pályafutását.