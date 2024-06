Székesfehérváron rendezték az U18-as korosztály országos atlétikai bajnokságát, ahol természetesen a TSC Geotech versenyőzi is elindultak. A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott Pfiszterer Dorina, aki két versenyszámban is a dobogó legfelső fokára állt. Száz és kétszáz méteres síkfutásban is diadalt tudott aratni, amely egy ilyen színvonalas eseményen mindenképp kiemelendő. Másik aranyérmet is szerzett a Bányász egyesülete, hiszen Beke Dávid nyolcszáz méteren győzte le minden ellenfelét. Ez a performansz Eb-szint volt.

A TSC Geotech a dobogó legfelső fokán

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Az első pozíciók mellett ezüstérem is született. Molnár Viktória jutott el a második helyezésig, aki hatszázhárom centiméterrel jutott el eddig, ami szintén megfelel egy Európa-bajnokságon elért szintnek.

A Tatabányai Sport Club további eredményeinél Merényi Fanni száz méteren hatodik helye zárta a rendezvényt. Érdekesség, hogy Máger Botond súlylökésben, illetve Tóth Lilien hármasugrásban ugyanezt a helyet érte el.

Hetedikként végzett Kupi Bendegúz a száztíz méteres gátfutás kategóriájában, ahol egyéni csúccsal intették le a versenyen. Ugyanebben a számban Honvári Abigél lett a nyolcadik, a női atléták között.

Felkészítő edzők: Babicz Pál, Dömötör Balázs, Henyecz László, Gál Zoltán, Kovács Eszter és Reichnach Ferenc.