Szépen helytálltak a TSC Geotech sportolói az atléták Balaton bajnokságán. A futók mellett a gerelyhajítók is kitettek magukért az eseményen. Kovács Eszter is elemezte a teljesítményeket.

– A 8 éves Zhorela Nimród a birkózó szőnyegről érkezett, és bizonyította, nem csak a csípődobás a barátja, a gerellyel is jól bánik, 18 méter fölé repítette a szert. Soós Ádám ezúttal 42 méteren túli legjobb kísérlettel győzött a serdülők között. Az U18 korcsoportban Pintér Lóránt ötödik helye most boldoggá tett versenyzőt és edzőt is, hiszen 50 feletti, nagy - és nagyon megérdemelt - egyéni csúccsal érte el azt – fogalmazta a dobó atléták edzője.

Újfent remek eredmény a TSC-től

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

A futók este versenyeztek, férfi 800 méteren Szabacsi Gábor végig vezette a versenyszámot, a legvégén azonban kénytelen volt beérni az ezüstéremmel, ami szintén nagy teljesítmény. Fontos kiemelni, hogy élete első szabadtéri versenyét teljesítette, ennek fényében igazán kiemelkedő performansz volt a jellemző a részéről.

Az U18 korú Beke Dávid ebben az évben már ötödjére is megjavította, egyéni legjobbját, az abszolót versenyben hetedik helyen zárt.Beleznai Lara egyéni csúccsal nyerte a női 3000 méteres bajnokságot.