A budapesti BOK csarnokban rendezték a a Polyák Imre-Varga János birkózó emlékversenyt, ahol a TSC birkózója, Murad Kuramagomedov is megmérettette magát. A verseny világkupának is tekinthető, ebből adódóan az eredményének ázsiója is magasra tehető, az ezüstérem igazán kiemelkedő teljesítményt jelent. Murad Kuramagomedov kirgiz és üzbég ellenfelekkel küzdött meg, akiket sikeresen túlszárnyalt. Ennek segítségével jutott be a döntőbe is. Az esemény ezen szakaszában a Tatabányai Sport Club sportolója már nem bírt Razambek Dzsamalovval, aki 7-4-es sikernek örülhetett, ezzel túlszárnyalva a Bányász versenyzőjét.

A TSC birkózója, Murad Kuramagomedov meggyőzően helytállt

Forrás: tatabanyaisc.hu

Ungi Lajos, a birkózó szakosztály vezetőedzőjének meglátása szerint kiemelkedő eredmény a dobogó második helyezése, ugyanis nagyon rangos mezőnyben tesztelte tudását Murad Kuramagomedov, még olimpiai résztvevők is szőnyegre léptek. Az edző tanítványa még olimpiai versenyzőt is képes volt túlszárnyalni, méghozzá igen nagy magabiztossággal. Még a döntőben is esélyesként küzdött. Performanszával súlycsoportjának (74 kg) a legjobb tíz versenyzői közé került a ranglistán.