Szombaton és vasárnap rendezték Veszprémben az U14 és az U16 korosztályok atlétikai versenyét, melyen a TSC Geotech sportolói is megmérettették magukat. Az eseményen mindent beleadtak, melynek segítségével első helyezések is születtek. A legkiemelkedőbb eredmények közül a 80 méteres futásban Hartmann István az élen végzett, ami igazán kiemelkedőnek számít egy ilyen mezőnyben. A többi tatabányai versenyző is remekelt ebben a kategóriában, Takács Artúr ötödik, Babicz Anett pedig a nyolcadik helyen zárt.

A TSC Geotech atlétái büszkék lehetnek teljesítményükre

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

A távolugrók között szintén született első helyezett a Bányásztól, amit szintén Hartmann István ért el. A hatodik pozícióig Babicz Benett jutott, Háder Zsombor pedig a nyolcadikig, azaz a legjobb tízbe tudhatta magát.

Gerelyhajításban is szerzett a Tatabányai Sport Club aranyérmet, Soós Ádám mindent kihozott magából, ami meghozta az eredményét. Akadályfutásban, 1500 méteren Szvitlik Dusán (első) és Cop Damien (harmadiK) tette büszkévé az egyesületét. Fiúknál, az 5-ös kategóriában Hartmann István újabb aranyérmet zsebelt be, ahol Háder Zsombor negyedik, Babicz Benett pedig a hatodik helyezést kaparíntotta meg.