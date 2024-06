Az esztergomi egyesület kötelékébe tartozó sportolók folyamatosan szállítják a jobbnál jobb eredményeket. A klub beszámolója szerint a triatlont szezon évadnyitó megmérettetésének számító, Tiszaújvárosban megrendezett XXXIII. Tisza Triatlon versenyen is rajthoz álltak az Esztergomi Triatlon Klub versenyzői.

Szabó Mihály, az Esztergomi Triatlon Klub tehetsége Szerbiában is versenyzett.

Forrás: Facebook/Esztergomi Triatlon Klub

A csapatverseny során utánpótlás kategóriában aranyérmes lett a Gergely Mátyás, Kovács Noel, Zámbó Benedek, Pörsök Mihály és Hegedűs Ábel alkotta csapat. Az utánpótlás mezőnyben két lánycsapat is indult. A Göncz Zsófia, Nádudvari Sára, Horváth Borbála, és Kiss-Lindscheidt Aida alkotta csapat 7., míg a Szalkay Zsuzsanna, Sallay Enikő, Berczeli Eszter, és Hajdú Angelika alkotta másik alakulat 11. lett. Másnap egyéni sikerekkel folytatódott az éremeső. Az újoncok között Blonszki Nina és Szabó Ármin is ezüstérmet szerzett, de remekül helyt állt Blonszki Nelli, Csizi Marianne, Sallai Diána, Tóth Anna Molly, Szerencsés Zoé, Szekeres Izabella, Szalkay László és Hegedűs Ádám is.

A gyermek mezőnyben Hegedűs Ábel ötödik helyen végzett, Szalkay Zsuzsanna a 11., Sallai Enikő a 17., Berczeli Eszter a 18., Nádudvari Réka a 37., Molnár Gréta Sára a 41., Vas Virág a 44., Pörsök Anna a 47., míg Varsányi Tamara a 65. helyen zárt. A serdülők között Gergely Mátyás nem talált legyőzőre és aranyéremmel koronázta meg a teljesítményét. Horváth Borbála a 11., Göncz Zsófia a 16., Hajdú Angelika a 30. helyen végzett. Az ETK-s serdülő fiúk közül Zámbó Benedek 6., Pörsök Mihály 16., Czibula Mátyás pedig 41. lett.

Az ifjúsági versenyzők mezőnyében Miszlai Míra a lányok között 6. helyet szerezte meg, Bartal Zsófia a 26. helyen zárt. Szabó Mihály lábsérülése miatt 10. helyezést ért el. A felnőtt mezőnyben Orbán Anna tarolt és első lett (30-34 éves nők), Krempf Réka (45-49 évesek) és Orbánné Kerekes Andrea (55-59 évesek) ezüstérmet szerzett. A férfiaknál a 60-64 éves korcsoportban Hangya Gábor bronzérmes lett. A felnőtt mezőnyben indult Tüske Zsolt (6.), Soós Ernő (12.) és Czibula Imre (22.) is.