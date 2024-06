Ahogy azt korábban a hunfencing.hu is megírta, két tatabányai vívó is szerepel a bázeli Európa-bajnokság keretében. A női párbajtőrcsapat a ranglista első négy helyezettjéből került ki a tatai Kun Anna hiányában. A ranglista első helyezettje a tatabányai Muhari Eszter, aki a párizsi olimpián is képviseli majd hazánkat. Kiváló formában van, a májusi országos bajnokságon egyéniben és csapatban is aranyérmes lett. A csapat tagja volt a szintén tatabányai Gnám Tamara is, aki a hazai ranglistán harmadik helyen áll. A tavalyi, plovdivi Európa-bajnokságon Muhari Eszter a legjobb 32 közé jutott, a francia Coraline Vitalistól kapott ki.

Tatabányai vívók is erősítik a csapatot: Muhari Eszter (TSC), Dékány Kinga (BVSC), Nagy Blanka (DSI) Gnám Tamara (TSC)

Fotó: @PHOTOPAVIA / Forrás: hunfencing.hu

A szintén tavalyi, milánói világbajnokságon Muhari Eszter a főtáblára jutott, ám egy tussal kikapott és nem jutott tovább a legjobb harminckét vívó közé. Muhari Eszter azóta azonban a világ közvetlen élmezőnyébe került, a világranglistán az előkelő tizenkettedik helyet foglalja el.

A válogatott tagja még Nagy Blanka Virág és Dékány Kinga is. A csapat ebben az összeállításban a márciusi kínai világkupán már szerepelt, igencsak kiváló eredményt elérve, ugyanis bronzérem került a nyakukba, a négy közé jutásért ráadásul az igencsak erős franciákat sikerült legyőzniük.

Ekkor lép pástra a tatabányai Muhari Eszter és Gnám Tamara

A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) oldalán már közzétették, mely napokon szurkolhatunk a tatabányai vívóknak. A női párbajtőrözők egyéniben június 18-án kezdik a vívást, 9 órakor. Csütörtökön 9 órakor a férfi párbajtőrözők lépnek pástra egyéniben, ahol egyébként szintén lesz tatabányai versenyző, igaz osztrák színekben, Josef Mahringer személyében, aki Ausztria legmagasabban rangsorolt vívója, a világranglistán az 54. helyet foglalja el. A női párbajtőrözők számára jövő pénteken, 9 órakor folytatódik tovább a küzdelem, ahol csapatban küzdenek majd. A magyarok jelenleg csapatban a világranglista kilencedik helyén állnak.