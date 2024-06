A Tatabánya tizenhat győzelem és három döntetlen mellett hétszer hagyta el vesztesen a küzdőteret, és 35 pontot szerezve állhatott fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A Bányász idei sikerének a „titka” az volt, hogy ugyan viszonylag sokat hibázott, de közvetlen ellenlábasai is, valamint a riválisokkal szembeni mérlege a Tigriseknek volt legjobb.

A Dobogón végzett a Tatabánya

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A csapatot irányító Dragan Djukics jobb keze Sibalin Jakab edző volt, aki jócskán kivette a részét a munkából, a „bronzmedál” kovácsolásából. Vele beszélgettünk kendőzetlenül a 2023-24-es szezon sikereiről és kudarcairól.

- A klubok, a magyar bajnokságban, reális célként, a Szeged és Veszprém mögötti helyekről „tárgyalhatnak” – mondta a szakember. – Mi is a harmadik helyben gondolkodtunk, amelyet tavaly és idén is sikerült megszereznünk. Higgyék el, sok gárda cserélne velünk. Ezért a bronzért küzdött az FTC, a Csurgó, a Balatonfüred. Most azokat az egyesületeket említettem, akik hasonló kondíciókkal rendelkeznek, mint a Tatabánya. Egyébként nekik is tényleges esélyük volt az éremszerzésre, mert mi sokat hibáztunk ebben a menetelésben. A kisiklásainkat azonban nem tudták ellenfeleink kihasználni, mivel ők még többet rontottak, így összességében az a társaság végzett előrébb, amelyik kevesebbet bakizott.

Az őszi szezon hajrájában, amikor menesztették a Tatabánya trénerét, Tombor Csabát, két forduló erejéig Sibalin Jakab és Cristian Ugalde, a Bányász rutinos szélsője irányította a kék-fehéreket.

- Az edzőváltás idején harmadik volt az együttes, és ezt végül is sikerült megőriznünk – emelte ki Sibalin Jakab. – A Magyar Kupával már kicsit más a helyzet. A négyes finálétól az a Dabas ütött el minket, amelyiket egy héttel a kupameccs előtti bajnokin, az otthonában öt góllal vertünk. Mi tagadás, ez fájó vereség volt, hiszen úgy terveztük, hogy a kupában és ott leszünk a final fourban. Hasonlóan jártunk az EHF Európa Ligával is, ahol szerettünk volna a csoportunkból továbbjutni. A portugál Sporting jobb csapat volt, mint a miénk,

mégis itthon le tudtuk győzni őket, a román Constanta viszont kifogott rajtunk. Végül az döntőnek bizonyult, hogy a saját csarnokunkban alul maradtunk velük szemben.