Ahogy arról már korábban is írtunk, Szőnyi Ferenc a Race Across America versenyen vesz részt, az első napokban a nagy hőség nehezítette számára a terepet. Arizonában nagy szélben tekert, kísérői pedig arról írtak, még vadlovakat is láttak útjuk során. Egy kis gumi probléma is akadt, de fél óra alatt megoldódott a gond és Szőnyi folytathatta a versenyt.

Szőnyi Ferenc már túl van a táv felén

Fotó: Szőnyi Ferenc-versenynapló / Forrás: Facebook

Később vörös homokviharral is megküzdött, majd esőben tekert tovább. Egyik kísérője, Bán Lajos arról írt, az egyik reggeli indulásnál, két óra alvás után Szőnyi azt sem tudta hol van, annyira fáradt volt.

– Döbbenetes, ahogy az is, hogy magától felébred pár óra alvás után, és nyomja tovább, mint egy gép – írta Szőnyiről Bán Lajos. – Ne csodálkozzon ezek után senki, hogy miért Racemachine, azaz versenygép a neve, hiszen ő valóban az!

Szőnyi összetettben feljött a tizedik helyre

Bán Lajos azt is hozzátette, az útjuk során tornádókra is lehetett számítani, de szerencsére csak az eső esett. Pár helyen pedig nem volt tanácsos megállniuk, mert a helyiek barátságtalanok voltak.

Az ételeket Szőnyi felesége, Szilvia készíti, Trinidadban például svéd húsgombóccal kínálta a komáromi vasembert.

Arkansasban a széllel és a hőséggel gyűlt meg a baja Szőnyinek, de ennek ellenére összetettben feljött a tizedik helyre, a korcsoportját pedig toronymagasan vezeti is.

Pihenéskor a kommentekbe is beleolvas, minden biztatásnak nagyon örül, az egész csapat hálás a sok jókívánságért és szurkolásért. Csapatának tagjai YouTube-csatornát is indítottak, ahol részletesen beszámolnak az adott napokon tapasztaltakról.