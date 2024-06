Szőnyi Ferenc harmadszor is sikerrel teljesítette a RAAM-ot. A kerékpárverseny teljesítésére huszonhárman vállalkoztak, 51 000 méter pozitív emelkedésen át tekertek Amerika Nyugati partjától a Keleti partig.

Szőnyi Ferenc harmadszor teljesítette sikerrel a megmérettetést

Fotó: Jennifer L. Magnuson / Forrás: Facebook

A verseny szintideje 309 óra volt, a versenyzők szinte egész nap nyeregben voltak, csupán néhány órát aludtak, vagy éppen jeges vizes hűsítésre álltak meg, hogy egymást túlszárnyalva érjék el a célt és 13 napon belül elérjenek Los Angelesből Atlantic Citybe.

Hazánkat Szőnyi Ferenc képviselte, aki a 60. születésnapja előtt 2 hónappal már harmadik alkalommal vágott neki ennek az őrült futamnak, amelyet 2010-ben és 2012-ben is sikerrel teljesített.

A versenyzőket nem fogadta kegyeibe az időjárás, egyik nap a 42 fokos sivatagon át kerekeztek, másnap már a 6 fokos hegyekben küzdöttek az elemekkel. Homokviharoktól hőgután át mindenben volt részük a résztvevőknek.

A körülményekkel nem is tudott mindenki megbirkózni, a 23 indulóból végül csak 11-en értek célba sikeresen. Korosztályában Szőnyi Ferenc az első helyen végzett.

A verseny során több autóval kísérték a kerékpárosokat, segítők gondoskodtak a versenyzők élelmezéséről is. A kísérőknek nagyon oda is kellett figyelniük, hiszen az alváshiány hatására nem ritka, hogy valaki elalszik a nyeregben verseny közben és ezért szenved balesetet. A kerékpárosokat szigorú szabályok szerint követik a kísérők, a folyamatosan viselt két jeladón túl minden 30 percnél hosszabb pihenőt külön le kellett jelenteniük. A lezárások-útfelújítások és terelések miatt az útvonalat is folyamatosan figyelniük kellett, és persze gondoskodni a versenyző folyamatos testi és lelki állapotának megfelelő szinten tartásáról – ami nem kis feladat – hiszen napi 12-15 000 kalóriát is elfogyasztanak, és az alváshiánytól akár hallucinációk és koordinációs problémáik is lehetnek.

Szőnyi Ferencet csapata segítette

Egyes versenyzőket 10-12 kísérő segítette az úton, Szőnyi Ferencről 6-an gondoskodtak, két autóval kísérve őt. Ők is csupán néhány óra alvással vészelték át a napokat. Amíg a csapat egyik fele figyelt, addig a másik előre ment, útvonalat tervezett, főzött, mosott, bevásárolt, adminisztrált, kommunikált, kerékpárt szerelt. A csapat tagjai a következőek voltak: Pajtli Péter, Breuer-Orbán Károly, Bán Lajos, Wildhoffer Zsolt, Herczeg Ferenc és Szőnyi Szilvia.