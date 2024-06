Javában tart a labdarúgó Európa-bajnokság, az egy hónapig tartó meccsdömpinget rengeteg ember követi. Azonban ezen óriási eseményen kívül más sportversenyek is aktívak: az úszó- és vívó Eb-n is részt vesznek vármegyei sportolóink, szombaton, Oroszlányban azonba a kosárlabdáé lesz a szerep, azon belül a streetball ágazaté. A rendezvény a Szent Borbála tér parkolójában kerül megrendezésre és reggel nyolc órakor kezdődik a versenyirodán. Az Facebook eseményen olvasható, hogy a csapatok, akik az első mérkőzéseket játszák, már kilenc óra előtt legyenek ott a pályán, mind a tizenhét kategóriában egyszerre indulnak a csapatok.

Streetball Oroszlányban

Forrás: Oroszlányi Sport Egylet Hivatalos oldala/Facebook

Sok lehetőség

Az alkalom alatt sokszínű programmal találkozhatnak a helyszínre látogatók. A legkisebb korosztály is talál megfelelő szórakozási lehetőséget, hiszen itt is elmaradhatatlan lesz az ugrálóvár kipróbálása is, ami a kisgyermekeknél mindig kiugró népszerűségnek örvend. A másik lehetőség a habparty, de Face Team Show-t is rendeznek.

Mivel Oroszlányba tart az Audi Hungária Streetball következő állomása, így az OSE SHOP területén is találkozhatnak a résztvevők különféle lehetőségekkel, mindemellett a kosárlabdacsapat új kollekciójából is lehet válogatni.